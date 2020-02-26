РИАМО - 26 фев. Председатель правительства Подмосковья Вадим Хромов провел встречу с представителями бизнеса в Красногорске, встречу посетили около 100 предпринимателей, передает корреспондент РИАМО.

«Бизнесменам, как обычно, каждую последнюю среду месяца представилась возможность задать свои вопросы по текущему бизнесу, по озабоченности будущему. Встречу посетили около 100 предпринимателей», - сказал Хромов.

Он отметил, что предпринимателей больше всего волновали вопросы, связанные с подключением электрических сетей, оформлением земельных участок, правилами землепользования застройки, отражением новых объектов в генеральных планах и многое другое.

«Мы ожидали сегодня большее количество бизнесменов, но меньшее количество участников говорит о том, что все-таки такие встречи, встречи в муниципалитетах начинают работать и удается вопросы решить. Вопросы будем отражать в электронной системе и сопровождать до нахождения решений», - добавил Хромов.