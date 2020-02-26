РИАМО - 26 фев. Совет Федерации поддержал законопроект, который подразумевает введение почетного звания «Город трудовой доблести», с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин, сообщает Федеральное агентство новостей.

Почетное звание получат города, жители которых привнесли большой вклад в одержание Победы в Великой Отечественной войне, изготовляя военные и гражданские товары. В таких городах установят стелу, которую украсит герб города и текст из указа президента.

«Это шаг по сохранению памяти для тех людей, которые живут в этих городах», — отметила член комитета Госдумы по культуре Светлана Савченко.

Она добавила, что потомки должны знать, какой трудовой подвиг совершили жители города, и помнить об этом. Законопроект направлен на увековечивание памяти о городе и его жителях, которые работали на предприятиях и своими руками ковали победу.

Также Савченко отметила, что введение такого звания – это мера, направленная на борьбу с теми государствами, которые хотят переписать историю.