РИАМО – 26 фев. Пользователи мобильных телефонов в России рискуют своим здоровьем из-за отсутствия систематического контроля за безопасностью гаджетов на отечественном рынке, передает Федеральное агентство новостей.

В Россию могут поступать мобильные телефоны, которые не соответствуют нашим стандартам по уровню электромагнитного излучения. С тех пор, как правительство отменило обязательную сертификацию мобильников для оптовых и розничных продаж, техника контролируется лишь Едиными санитарными нормами Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Мы видим в этом проблему и хотели бы вернуться к тому этапу, когда контроль был поставлен за сотовым телефоном как изделием», – заявила ведущий научный сотрудник НИИ медицины труда имени Николая Измерова Лариса Походзей.

Согласно российским санитарным нормам, уровень электромагнитного излучения от мобильного телефона не должен превышать 100 мкВт/см2. За рубежом же рассчитывают усредненное количество поглощенной организмом энергии в ватт на килограмм за шесть минут.

Норматив в 100 микроватт на квадратный сантиметр рассчитывался для ситуации, когда человек пользуется аппаратом не больше часа в сутки. Однако сегодня люди говорят по нескольку часов подряд и не подозревают, чем это может обернуться для их здоровья.

Руководитель группы электромагнитных излучений (ЭМИ) НИИ медицины труда имени Николая Измерова Юрий Пальцев добавил, что чем выше частота излучения, тем сильнее его отрицательное воздействие на организм.

Российские нормы сегодня считаются одними из самых жестких в мире, тем не менее в наши магазины могут попадать телефоны, которые не проходят более «мягкий» контроль, например, в США и Франции.

Эксперты рекомендуют перед покупкой смартфона ознакомиться с его техническими характеристиками. Особое внимание стоит обратить на показатель SAR – удельно-поглощенную мощность, нормативное значение которого за рубежом составляет два ватта на килограмм. При этом специалисты советуют покупать гаджеты с наиболее низким значением данного показателя.