РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. Шесть литров крови сдали жители Люберец для детей-пациентов Московского областного онкологического диспансера, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В среду на базе соседского клуба в ЖК «Самоцветы» в Люберцах прошел День донора.

«Всего на донацию пришли более 20 человек. Врачи выездной лаборатории собрали порядка 6 литров цельной крови. Сбор крови проходил для детей Московского областного онкологического диспансера», - говорится в сообщении.

День донора проводится в Люберцах регулярно, каждые 3-4 месяца. Записаться и узнать подробности можно по телефону: 8(903)734-54-64.