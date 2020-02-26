РИАМО - 26 фев. Подмосковные ветераны Великой Отечественной войны получат денежную выплату в размере от 15 до 25 тысяч рублей ко Дню Победы, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«К 75-й годовщине Победы подмосковные ветераны получат единовременную выплату от 15 до 25 тысяч рублей. В этом году размер выплаты увеличен в два с половиной и три раза», – заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она разъяснила, что участникам и инвалидам ВОВ полагается по 25 тысяч рублей. Вдовам ветеранов, не вступившим в повторный брак, а также бывшим узникам концлагерей, блокадникам и труженикам тыла выплатят по 15 тысяч рублей.

Региональную единовременную выплату ветераны получат в дополнение к федеральной материальной помощи, размер которой составляет 75 тысяч рублей. Ее получат участники и инвалиды войны, лица, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», семьи погибших участников ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. По 50 тысяч рублей выплатят труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма.

Всего в Подмосковье проживает более 64 тысяч ветеранов ВОВ из них непосредственно участников и инвалидов войны более 3,5 тысячи.

«В преддверии праздника Победы социальные работники вместе с волонтерами посетят каждого участника войны и вручат им памятные подарки. Дополнительно наши специалисты проверят социально-бытовые условия проживания ветеранов и окажут им всю необходимую помощь и поддержку», – добавила министр.