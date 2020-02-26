РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 фев. Сотрудники «Мострансавто» раздадут жителям и гостям Подмосковья более 500 бесплатных блинов на автовокзале города Мытищи 28 февраля в честь Масленицы, говорится в сообщении акционерного общества «Мострансавто».

«В масленичном меню будут представлены лакомства с различными топингами, например, медом и сгущенным молоком, также гостям предложат горячий чай. Угощения разместят на украшенном столе в зале ожидания и будут разносить на подносе в автобусы предприятия. В этом году (в 2020 году - ред.) Масленица продлится с 24 февраля по 1 марта. Каждый из семи дней имеет свое название и значение, но суть одна — полакомиться сладкими блинами и повеселиться», - говорится в сообщении.

Главное угощение праздника — блины — приготовит фирменное кафе-кондитерская «МострансПирожок». Кафе открылось на базе автовокзала в Мытищах в 2017 году. В меню кондитерской — свежая выпечка, чай, кофе, прохладительные напитки.