РИАМО - 26 фев. В новой Москве начался основной этап строительства станции «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии метро, станцию возведут в поселении Внуковское, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Специалистами производится шпунтовое ограждение котлована станционного комплекса», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Строительство участка Калининско-Солнцевской линии от «Рассказовки» до станции «Внуково» планируется завершить в 2022 году, на этом участке появятся две станции - «Пыхтино» и «Внуково».

Станция «Внуково» будет располагаться рядом с одноименным аэропортом, ее планируют интегрировать в инфраструктуру воздушной гавани и железной дороги. Рядом со станцией появится перехватывающая парковка.

«Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что Внуково станет единственным аэропортом в нашей стране, который будет иметь собственную станцию метро», – добавил Загрутдинов.