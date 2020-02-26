РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Госавтоинспекторы подмосковного Красногорска призвали водителей быть внимательными и соблюдать дистанцию во время снегопада, говорится в сообщении отдела по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по горокругу.

В среду днем в Красногорске начался снегопад. На дорогах и тротуарах возможно образование гололеда.

«ГИБДД горокруга Красногорск обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения», - говорится в сообщении.

При движении необходимо использовать внешние световые приборы, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

«Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Короткий световой день и выпадение осадков в виде снега значительно снижают видимость на дорогах», - добавляется в материале.

В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция Красногорска рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

«Принимая во внимание неблагоприятный прогноз погоды, личный состав подмосковной Госавтоинспекции нацелен на оказание всесторонней помощи участникам дорожного движения», - говорится в сообщении.

В нештатных ситуациях водители могут обратиться в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(496)88-81-71, отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск; 8(495)562-87-44, 11-й батальон 1-го полка ДПС (северный): 8(495)994-53-08 или на единый номер 112.