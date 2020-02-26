РИАМО - 26 фев. Басманный, Лефортовский, Чертановский и Люблинский суды эвакуировали в Москве из-за информации о заложенных взрывных устройствах, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Мосгорсуда.

«В Басманный, Лефортовский, Чертановский и Люблинский суды поступило сообщение о минировании», - сказал собеседник агентства.

В минувший вторник, 25 февраля, анонимные сообщения о минировании получили семь московских судов.

Российские города регулярно получают сообщения о минировании различных объектов и учреждений. Ранее ФСБ вычислила почтовый сервис, с которого рассылались такие сообщения. Им оказался Startmail.com, который заблокировали в РФ 23 января. Аналогичная судьба ждет сервис Рrotonmail.com.