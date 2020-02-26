РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 фев. Интернет‑олимпиада по страноведению англоязычных стран пройдет в Московском государственном областном университете (МГОУ) в Мытищах в марте, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

«В период со 2 по 28 марта МГОУ проводит в дистанционном формате в виде тестирования Всероссийскую интернет-олимпиаду по страноведению англоязычных стран. Мы приглашаем принять участие обучающихся 10-11 классов», - говорится в сообщении.

Для участия в олимпиаде необходима предварительная регистрация по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.