РИАМО - 26 фев. Водителям следует быть особо аккуратными на столичных дорогах в среду из-за дождя со снегом, а также гололедицы, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Автомобилистам напомнили, что в непогоду нужно держать дистанцию и соблюдать скорость движения.

«В вечерний час пик, если на дорогах станет не очень, лучше пользоваться метро, МЦК и МЦД»,- говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в среду максимальная температура воздуха в Москве будет в пределах от плюс 1 до плюс 3 градусов. Город также накрыли осадки в виде мокрого снега.