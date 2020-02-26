РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 фев. Более 120 школьников примут участие в космической программе «Сириус-2020» в Королеве, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей впервые становится площадкой для проведения мероприятия такого масштаба.

«С 1 по 15 марта в детском технопарке «Кванториум» в Королеве пройдет космическая программа «Сириус-2020», которая станет финалом проекта «Дежурный по планете 2019-2020». В программе примет участие 121 школьник из 34 регионов России. К нам приедут лучшие из лучших – ребята были отобраны из 2,5 тысяч школьников, которые показали отличные результаты на конкурсном отборе», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что центр был выбран местом проведения космической программы в результате серьезного конкурсного отбора. Мероприятия пройдут на двух площадках – детском технопарке «Кванториум» в Королеве и МБОУ «Лицей №5». Все они уже готовы принять гостей.

Руководитель регионального Центра, директор областной Гимназии имени Е.М. Примакова Майя Майсурадзе рассказала, что космическая программа является первой проектной программой «Сириуса», которая проходит за его пределами.

«Для регионального Центра Московской области большая честь принять эстафету в проведении такого масштабного проекта. Сейчас подготовка к космической программе практически завершена: площадка, оборудование, специалисты готовы к запуску проекта», – сказала Майсурадзе.

Организаторами Космической программы являются образовательный центр «Сириус» совместно с госкорпорацией «Роскосмос», Фондом содействия инновациям, Сколковским институтом науки и технологий, Кружковым движением НТИ и региональным Центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Московской области.