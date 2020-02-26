РИАМО - 26 фев. Почти каждое третье дорожно-транспортное происшествие с участием автобусов в Подмосковье связано с недостатками улично-дорожной сети, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Дмитрий Столяров.

«Почти в каждом третьем ДТП сопутствующим фактором явилось наличие недостатков улично-дорожной сети», - сказал Столяров.

По его словам, в муниципалитетах, где растет аварийность на пассажирском транспорте, проводят круглые столы с участием сотрудников ГИБДД, представителей администрации, пассажирских предприятий, профильных ведомств.

«Один из вопросов – улучшение улично-дорожной сети по маршрутам следования пассажирских перевозок. Иногда (требуется – ред.) левый поворот убрать, «карман» для остановки предусмотреть, нанести дополнительную разметку или установить знаки», - пояснил Столяров.

В прошлом году в Московской области зарегистрировали 272 дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов, из них 118 аварий произошли по вине водителей общественного транспорта.