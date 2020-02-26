РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 фев. Депутат Госдумы РФ Максим Сураев пообещал помочь с ускорением сроков проведения работ по реконструкции стадиона «Труд» на Спортивной улице в Балашихе, в среду депутат провел рабочую встречу на спортобъекте в рамках региональной недели, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».
Вместе с депутатом Мособлдумы Тарасом Ефимовым, депутатом городского совета депутатов Мариной Жировой и директором спортучреждения Евгением Николаевым Сураев осмотрел объект, провел рабочее совещание по реализации проекта реконструкции. Работы по обновлению стадиона планировали завершить в текущем году, однако все осталось на стадии проектирования.
По его словам, этот вопрос будет отработан сначала совместно с администрацией муниципалитета, региональными и городскими депутатами. Далее будут подготовлены и направлены запросы в соответствующие инстанции.
«Очень важно, чтобы работа пошла. Мы попытаемся ускорить данный процесс проектирования, который компания затягивает. Узнаем, что это за структура, проведем встречи. Вопрос находится на особом контроле», – пояснил Ефимов.
На реконструкцию стадиона «Труд» по госпрограмме «Спорт Подмосковья» из бюджетов региона и округа было выделено 250 миллионов рублей.
«Будем надеяться, что с помощью Максима Сураева и Тараса Ефимова нам удастся сдвинуть этот вопрос с места и в текущем году начать реконструкцию, которую все мы очень ждем», – отметил Николаев.
Согласно техзаданию, в рамках проекта будет возведен современный физкультурно-оздоровительный комплекс с подогреваемым открытым полем с искусственным покрытием, новым освещением, залом для спортивных занятий и раздевалками, медицинским блоком, административными помещениями, блоком питания.
Стадион «Труд» – один из старейших стадионов Балашихи, основанный в 1928 году. На нем базируется спортшкола олимпийского резерва «Метеор» и занимаются более 850 детей по четырем видам спорта: художественной гимнастике, бейсболу, баскетболу и футболу.
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