РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 фев. Депутат Госдумы РФ Максим Сураев пообещал помочь с ускорением сроков проведения работ по реконструкции стадиона «Труд» на Спортивной улице в Балашихе, в среду депутат провел рабочую встречу на спортобъекте в рамках региональной недели, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Вместе с депутатом Мособлдумы Тарасом Ефимовым, депутатом городского совета депутатов Мариной Жировой и директором спортучреждения Евгением Николаевым Сураев осмотрел объект, провел рабочее совещание по реализации проекта реконструкции. Работы по обновлению стадиона планировали завершить в текущем году, однако все осталось на стадии проектирования.

«К работам планировалось приступить в 2018 году и завершить их в 2020 году. К сожалению, проектное бюро «Тандем» из Ярославля, которое выиграло конкурс, затянуло проектные работы на 1,5 года, поэтому к реконструкции до сих пор не приступили. Этот проект входит в один из 19 национальных проектов, и мы со своей стороны обязательно постараемся помочь с ускорением сроков работ в рамках тех полномочий и компетенций, которыми обладаем», – сказал Сураев.

По его словам, этот вопрос будет отработан сначала совместно с администрацией муниципалитета, региональными и городскими депутатами. Далее будут подготовлены и направлены запросы в соответствующие инстанции.

«Очень важно, чтобы работа пошла. Мы попытаемся ускорить данный процесс проектирования, который компания затягивает. Узнаем, что это за структура, проведем встречи. Вопрос находится на особом контроле», – пояснил Ефимов.

На реконструкцию стадиона «Труд» по госпрограмме «Спорт Подмосковья» из бюджетов региона и округа было выделено 250 миллионов рублей.

«Будем надеяться, что с помощью Максима Сураева и Тараса Ефимова нам удастся сдвинуть этот вопрос с места и в текущем году начать реконструкцию, которую все мы очень ждем», – отметил Николаев.

Согласно техзаданию, в рамках проекта будет возведен современный физкультурно-оздоровительный комплекс с подогреваемым открытым полем с искусственным покрытием, новым освещением, залом для спортивных занятий и раздевалками, медицинским блоком, административными помещениями, блоком питания.

Стадион «Труд» – один из старейших стадионов Балашихи, основанный в 1928 году. На нем базируется спортшкола олимпийского резерва «Метеор» и занимаются более 850 детей по четырем видам спорта: художественной гимнастике, бейсболу, баскетболу и футболу.