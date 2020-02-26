РИАМО - 26 фев. Аварии с автобусами в Подмосковье чаще всего связаны со столкновением на дороге, наездом на пешехода и падением пассажира в салоне, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Дмитрий Столяров.

«Как показывает статистика по видам ДТП, произошедших по вине водителей автобусов, наиболее частым видом происшествий остается столкновение – 50%, наезд на пешехода – 22%, падение пассажира в салоне автобуса – 20%», - сказал Столяров.

Он пояснил, что падение пассажира в салоне признается дорожно-транспортным происшествием, если пострадавший получил телесные повреждения, которые зафиксировали в медучреждении.

По словам Столярова, сотрудники ГИБДД распространяют в пассажирских автотранспортных предприятиях памятки о правилах безопасной перевозки, а также пропагандируют оповещение пассажиров в салоне по громкой связи.

«В автобусах размещены телефоны предприятия, министерства транспорта (и дорожной инфраструктуры Московской области – ред.), по которым можно сообщить о нарушениях водителей», - сказал Столяров.

Начальник отдела технического надзора УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Елена Шурыгина добавила, что зачастую упавшие пассажиры виноваты сами. Это показал анализ записей видеорегистраторов в салонах автобусов.

«Люди не держатся за поручни, идут с двумя сумками, не садятся. А водитель по Правилам дорожного движения имеет право резко затормозить, дабы избежать столкновения», - сказала Шурыгина.