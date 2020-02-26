РИАМО - 26 фев. К особой экономической зоне «Исток» во Фрязине до конца 2020 года присоединят 8,6 гектара земли, сообщил в среду журналистам заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Мы получили сейчас 8,6 гектара земли и будем стараться в ближайшее время расширить. Нам эту землю передала Российская Федерация. Мы сейчас с Минимуществом решаем вопросы по передаче ее в управление для особой зоны. До конца года должны это сделать», - сказал Хромов.

По его словам, новых потенциальных резидентов будут искать после того, как новая территория перейдет во владение ОЭЗ «Исток».

ОЭЗ во Фрязине способствует развитию крупного наукоемкого производства.