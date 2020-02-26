РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. Территория городского округа Люберцы находится в нормативном состоянии, благоустройство проведено на высоком уровне, сообщил заместитель министра благоустройства Московской области, член Регионального общественного совета федерального проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Алексей Беловодов.

В среду в администрации Люберец прошло заседание общественного совета партпроекта «Городская среда». На мероприятии присутствовали депутат Госдумы РФ Лидия Антонова, депутат Московской областной думы Игорь Коханый, глава городского округа Владимир Ружицкий.

«С каждым годом Московская область преобразуется, мы должны большое внимание уделять содержанию территорий. Сегодня мы при объезде территории Люберец увидели, что <…> вся территория в нормативном состоянии», - сказал Беловодов.

По его словам, в 2019 году в опросах по благоустройству приняло участие более двух миллионов жителей Московской области, вовлечение жителей является важной задачей. Благодаря инициативе партии «Единая Россия» появилась возможность в формировании целого проекта - «Городская среда».

Беловодов отметил, что в 2019 году в Московской области были обустроены 54 общественные территории и 1308 дворовых территорий.