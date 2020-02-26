РИАМО - 26 фев. В среду поступили в продажу транспортные карты «Стрелка-Тройка» с обновленным дизайном «Зима в Подмосковье», приобрести карты можно в кассах «Мострансавто», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Карты поступили в продажу тиражом 10 тысяч экземпляров. Стоимость карты залоговая и составляет 80 рублей. Карту можно вернуть, а деньги получить обратно. Брелок распространяется стоимостью 350 рублей, однако сдать брелок и вернуть деньги нельзя», – говорится в материале.

Приобрести новые карты можно в кассах АО «Мострансавто».

Карта и брелок красного цвета, дизайн соответствует общему стилю проекта «Зима в Подмосковье». Лимитированную серию выпустили специально для жителей региона и гостей, которые собираются посещать культурно-развлекательные программы и спортивные площадки в Подмосковье.

Оплатить проезд «Стрелкой» можно на всех видах общественного транспорта Московской области: автобусы, трамваи, троллейбусы, а также записать разовый билет или абонемент для проезда на пригородных поездах.

Также карта дает возможность ее держателям посетить Серпуховский музей со скидкой.

Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в Московской области.

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