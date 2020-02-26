РИАМО - 26 фев. Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Юго-Восточном округе Москвы, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«По адресу: Рязанский проспект, 77 произошло столкновение двух единиц (транспорта - ред.). Скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте работают оперативные службы. Они выясняют обстоятельства ДТП, а также наличие и состояние пострадавших.