РИАМО - 26 фев. Российский хип-хоп исполнитель Тимати закрыл свой Instagram-аккаунт для пользователей, которые не являются его подписчиками, таким образом ответив на обвинения в нацизме, сообщает Газета.ru.

«Обвинения против него в Twitter выдвинул американский рэпер Талиб Квели, участник группы Black Star», – говорится в материале.

Квели обратил внимание на кадр из комедии «Гитлер капут!», где Тимати снят на фоне свастики, после чего рэпер пришел к мнению, что российский исполнитель придерживается нацистской идеологии.

Русскоговорящие пользователи социальной сети написали множество саркастичных комментариев по поводу выводов американского рэпера.

И это не первые подобные заявления Квели. Ранее он вел споры с россиянами по поводу расизма. По его мнению, «только белый расист будет отрицать существование белых привилегий».