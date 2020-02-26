РИАМО – 26 фев. Телеканал «История» совместно с «Цифровым телевидением ВГТРК» начал прием видеороликов для акции «Я горжусь», ролики будут посвящены родственникам обычных россиян, прошедших через Великую Отечественную войну, сообщил журналистам главный редактор телеканала «История», автор проекта Алексей Денисов.

«Мне всегда казалось, что за 75 лет у нас народ так и не выговорился. Не рассказал свою важную семейную историю. Вот так и родилась эта идея. Сейчас у каждого есть мобильный телефон и средства, с помощью которых можно рассказать свою историю. И мы решили устроить такую акцию. Мы будем собирать такую летопись войны, чтобы сохранить это для потомков», - сказал Денисов.

Продюсер Василий Яковлев добавил, что лучшие ролики раз в месяц будут выходить в эфире телеканала «История».

«Раз в месяц мы будем выбирать лучшие работы, которые будут выходить в эфир на телеканале «История». Ролики должны быть от трех до пяти минут. По возможности использование фотографий, которые сохранились, чтобы понимать о ком идет речь», - добавил Яковлев.

Подведение итогов конкурса состоится 2 сентября 2020 года, в день 75-летия окончания Второй мировой войны.