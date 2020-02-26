РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 фев. Более 16 литров крови сдали доноры в Королеве в ходе акции в среду, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

«Благодаря донорам коллективу Королевского отделения переливания крови удалось заготовить 16,2 литра крови», – сказал представитель.

Следующий день донора состоится 4 марта с 8:00 до 11:00. Обязательна предварительная запись по телефону: 8(495)511-84-53.

Абсолютными противопоказаниями для сдачи крови являются наличие ВИЧ-инфекции, сифилиса, туберкулеза, вирусного гепатита, онкологии и болезней крови.

За 48 часов перед сдачей нельзя употреблять алкоголь, а накануне вечером – есть жирную пищу. С утра рекомендуется выпить сладкий чай с сухарями, сушками или хлебом, а также рекомендуется не курить за один час до процедуры.