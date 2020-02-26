РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 фев. В роддоме подмосковного Королева появилась на свет девочка весом более пяти килограммов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Малышка появилась на свет путем кесарева сечения. Это самый крупный ребенок, который родился в Королеве в этом году.

«В Королевском родильном доме на свет появилась малышка весом 5,3 килограмма и ростом 58 сантиметров. В последние годы все чаще отмечается рождение крупных деток, чья масса превышает 4 килограмма. Однако рождение детей массой 5 килограммов и более встречается достаточно редко, примерно 1 на 3-5 тысяч родов», - говорится в сообщении.

Рождение такого богатыря (на медицинском языке он так и называется - гигантский плод) через естественные родовые пути представляет серьезную опасность для него самого и матери. Эти роды почти всегда осложняются аномалиями родовой деятельности и риском травмы матери и плода. Поэтому при подозрении на столь крупные размеры плода решением консилиума такие пациентки родоразрешаются путем операции кесарева сечения в плановом порядке.