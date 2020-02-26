РИАМО - 26 фев. В Москве не существует каких-либо избирательных мер по отношению к гражданам Китая при проверке городского общественного транспорта в связи с коронавирусом, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что посольство Китая направило письмо в адрес столичного правительства с просьбой не принимать чрезвычайных мер в отношении граждан КНР. По данным посольства, сотрудники «Мосгортранса» и метрополитена совместно с правоохранительными органами анкетировали и проверяли только граждан Китая.

«Мы проверяем всех, никакого избирательного отношения к гражданам КНР нет», - сказал собеседник агентства.

Специалисты «Мосгортранса» ранее начали проводить мониторинг в общественном транспорте столицы в связи с коронавирусом. Однако перевозчик назвал фейком сообщения о том, что транспортным диспетчерам приказали вызывать полицию при обнаружении «лиц китайской национальности» в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах.

В конце декабря минувшего года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса Covid-2019. Согласно последним данным, болезнь подтвердилась у 81 тысячи человек. Порядка 2,7 тысячи пациентов скончались, свыше 30 тысяч человек вылечились.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном закрытии российской границы для граждан Китая с 20 февраля.

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