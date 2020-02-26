РИАМО - 26 фев. В Москве 22-летняя девушка родила ребенка после изнасилования таксистом, инцидентом уже занялась полиция, сообщает kp.ru.

Роженица со схватками поступила в отделение горбольницы 24 февраля. Роды прошли успешно, однако врачам молодая мама рассказала шокирующую историю: в мае 2019 года в машине такси ее изнасиловал водитель.

«Девушка заказала такси, чтобы уехать с Курского вокзала, где она работает, домой в Бибирево. По пути водитель свернул с привычного маршрута и повез ее в поселок Вешки в Мытищах. Там он остановил на обочине машину, пересел к девушке на заднее сиденье, где совершил насильственный половой акт», – говорится в материале.

После изнасилования мужчина высадил жертву и уехал. Девушка пребывала в шоке и не стала никому говорить, что с ней произошло. Потерпевшая, которая является приезжей из Средней Азии, не стала писать заявление в полицию. При этом прерывать беременность девушка не решилась.

После рассказа молодой матери врачи сразу обратились в полицию. Оперативники проводят проверку и устанавливают личность таксиста. Поиски затрудняются тем, что девушка не помнит ни имени мужчины, ни его примерный возраст.