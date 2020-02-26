РИАМО - 26 фев. Средняя цена на чеснок в российских магазинах в январе составила 233 рубля за килограмм и в сравнении с прошлым годом выросла на 34,3%, пишет в среду газета «Известия».

«По статистике «Такском», в феврале продукт прибавил в стоимости еще 5,5%, в среднем до 246 рублей за кило. Причем наблюдается тенденция роста в последние недели. В частности, к 10 февраля один килограмм стоил уже 263 рубля, к 17 февраля — 266 рублей», – говорится в материале.

В Федеральную антимонопольную службу России пока не поступало обращений о повышении цен на чеснок.

Как отмечает издание, объективных причин для подорожания чеснока нет. В прошлом году отечественные аграрии собрали нормальный урожай. Также не соответствует действительности утверждение, что из-за коронавируса могут прекратиться поставки чеснока из Китая.

«Что действительно связано с коронавирусом — так это то, что наши люди ассоциируют потребление чеснока с укреплением иммунитета. Ажиотаж со стороны населения и поднимает цены», - пояснил исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

В конце декабря минувшего года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса Covid-2019. Согласно последним данным, болезнь подтвердилась у 81 тысячи человек. Порядка 2,7 тысячи пациентов скончались, свыше 30 тысяч человек вылечились.