РИАМО - 26 фев. Президент России Владимир Путин высказал возмущение по поводу призывов убивать детей сотрудников Росгвардии, глава государства подчеркнул, что это может раскачать ситуацию в стране.

«Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? <…> Это, знаете, можно как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят», - сказал Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент добавил, что росгвардейцы выполняют свой долг - и занимаясь с демонстрантами, и принимая участие в боевых операциях.

Комментируя действия силовиков на митингах, Путин подчеркнул, что «дубинкой просто так никто не молотит». Президент напомнил, что публичные акции не допускают погромов, а их участники должны действовать в рамках закона.

После митингов, которые прошли в Москве в прошлом году, в интернете появились призывы убивать детей сотрудников МВД и Росгвардии. За такие высказывая блогер Владислав Синица был осужден на пять лет колонии.