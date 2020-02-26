РИАМО - 26 фев. В Москве наиболее интенсивные осадки пройдут в среду и 27 февраля, за два дня прольется половина февральской нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

«За два дня выльется около половины февральской нормы. В пятницу – субботу осадки значительно ослабеют, но перейдут в снег», - отмечается в материале.

Таким образом, в феврале может быть превышена месячная норма по осадкам.

Температура воздуха останется выше положенного — 2-4 градуса тепла. Похолодает 1 марта — температура будет не выше 1 градуса.

Февраль долгое время бил исторические рекорды по теплоте, температура сейчас на 10 градусов выше нормы, но похолодание не даст стать февралю 2020 года самым теплым, и последний месяц зимы займет пятое место самых теплых месяцев за 150 лет.