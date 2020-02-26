РИАМО - 26 фев. Столичные полицейские задержали 73-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве соседа во время бытового конфликта, сообщил РИАМО в среду источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне на улице Совхозной. Во время застолья между мужчинами произошла ссора.

«Пенсионер нанес колото-резаное ранение в живот своему 55-летнему соседу. Последний скончался при оказании реанимационных действий», – сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.