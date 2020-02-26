РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 фев. Сотрудники ГИБДД Люберец до 1 марта будут пресекать нарушения правил дорожного движения пешеходами и проводить с ними профилактическую работу, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«До 1 марта на территории обслуживания Люберецкой Госавтоинспекции будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», основными задачами которого являются профилактика и пресечение нарушений ПДД пешеходами, а также водителями транспортных средств при проезде нерегулируемых пешеходных переходов. На весь период проведения мероприятия на территории обслуживания будет увеличено количество нарядов ДПС, на нерегулируемых пешеходных переходах выставляются пешие патрули из сотрудников отдела ГИБДД», – говорится в сообщении.

По статистике, наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения ДТП с их участием.

За невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении, водитель будет привлечен к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Для пешеходов, нарушивших ПДД, согласно части 1 статьи 12.29 КоАП РФ также предусмотрены административная ответственность и установленный законом штраф в размере 500 рублей.