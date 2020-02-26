РИАМО - 26 фев. Запрет на использование российских госбумаг может вызвать негативные последствия для международной финансовой системы, сообщает Газета.Ru.

«Российские облигации федерального займа важны для развивающихся стран. Поэтому возможное введение санкций США на российский госдолг скажется на их рынках», - отмечается в материале.

Эксперты считают, что санкции приведут к затруднениям в международных расчетах, потому что рубль используется в развивающихся государствах.

В августе 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ и ввел второй пакет санкций в отношении России из-за «дела Скрипалей». 25 февраля стало известно, что санкции Соединенных Штатов расширятся.