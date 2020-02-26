РИАМО - 26 фев. Сервис Superjob провел опрос среди россиян и узнал, почему успешные кандидаты, которые прошли отбор, по итогу отказывают работодателю, сообщает Газета.ru.

«Каждый третий успешный кандидат на вакансию отказывается от предложения работодателя. При этом 26% граждан мотивируют свое решение низкой зарплатой», – говорится в материале.

Еще 23% опрошенных граждан обосновали отказ нечестностью работодателя, а 22% сказали, что им не понравились условия труда.

Среди опрошенных 13% ответили отказом из-за того, что выбрали другую вакансию, на которую также успешно прошли. Для каждого девятого принципиальным стало большое расстояние от дома до работы.

Также среди распространенных причин, почему россияне говорили «нет» на предложение о трудоустройстве, были негативные отзывы о компании, «серая» зарплата, неприязнь к рабочему коллективу и интуиция.