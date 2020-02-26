РИАМО - 26 фев. Согласно исследованию компании Omdia, американская корпорация Apple продала в 2019 году свыше 46 миллионов iPhone XR, что сделало данный смартфон самым популярным на рынке, сообщает Nation News.

«iPhone XR, выпущенный осенью 2018-го, стал самым продаваемым смартфоном в 2019 году – по всему миру реализовано 46,3 миллиона моделей. На втором месте по числу проданных экземпляров оказался iPhone 11 – 37,3 миллиона единиц», – говорится в сообщении.

На третьем месте расположился бюджетный Samsung Galaxy A10 – 30,3 миллиона штук. В пятерку также вошли Samsung Galaxy А50 (24,2 миллиона) и А20 (19,2 миллиона).

Позиции с пятой по десятую занимает преимущественно техника Apple: iPhone 11 Pro Max (17,6 миллиона штук), iPhone 8 (17,4 миллиона), Redmi Note 7 (16,4 миллиона), iPhone 11 Pro (15,5 миллиона) и Samsung Galaxy J2 Core.

Аналитики Omdia отметили, что Apple занимает первые места по количеству продаж своих смартфонов уже пятый год подряд.

Выпущенный в 2018 году смартфон iPhone XR получил высокую оценку от экспертов и пользователей благодаря соотношению цена/качество.