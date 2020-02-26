РИАМО - 26 фев. В Орехово-Зуеве в квартире на улице Лопатина сожитель убил женщину во время совместного распития спиртного в ссоре, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой за совершенное преступление установили и доставили в следственный отдел по городу Орехово-Зуево гражданина 1989 года рождения», – сообщил собеседник агентства.

Убийство произошло в ссоре, когда пара распивала спиртные напитки.

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».