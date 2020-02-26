РИАМО (МЫТИЩИ) – 26 фев. Сотрудники ГИБДД городского округа Мытищи по 1 марта проводят акцию по снижению уровня аварийности среди пешеходов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

С 24 февраля по 1 марта на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

«Основная его задача – профилактика и пресечение нарушений ПДД со стороны пешеходов и водителей транспортных средств, при проезде нерегулируемых пешеходных переходов. В связи с началом операции ОГИБДД еще раз напоминает всем участникам дорожного движения, что неблагоприятные погодные условия требуют от них максимального внимания и осторожности», – говорится в сообщении.

Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах предусмотрена в виде административного штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Штраф также предусмотрен и для пешеходов, которые нарушают ПДД, он составляет 500 рублей.

Водителям рекомендуется при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу всегда снижать скорость и быть готовым к полной остановке автомобиля, если вдруг он поздно заметит пешехода, который уже двигается по проезжей части. Необходимо быть предельно внимательным и осторожным в местах, где установлены дорожные знаки «Дети».

«Что касается самих пешеходов, то проезжую часть им следует переходить только в предусмотренных для этого местах, при этом предварительно убедившись в остановке двигавшихся по дороге транспортных средств. Напоминаем, что в темное время суток необходимо использовать светоотражающие элементы, которые помогут водителю заметить пешехода уже с расстояния более 100 метров и принять необходимые меры к остановке автомобиля», – добавляется в материале.