РИАМО - 26 фев. Порядка 90 фиктивных пунктов техосмотра транспортных средств выявили в Подмосковье в ходе мониторинга, данные предприятия лишили аккредитации, сообщила в среду на пресс-конференции в РИАМО начальник отдела технического надзора УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Елена Шурыгина.

По ее словам, мониторинг пунктов ТО проводился в ноябре 2019 года силами ГИБДД и Российского союза автостраховщиков.

«Мы выезжали, смотрели, существует ли пункт техосмотра. Регистрацию порядка 90 пунктов мы аннулировали совместно с Российским союзом автостраховщиков. Эти пункты были формальными, то есть не существовали в реальности. Некоторые пункты были зарегистрированы в гаражах: ни вывески, ни оборудования, ни подъезда», - сказала Шурыгина.

По ее словам, по состоянию на ноябрь 2019 года на территории Московской области зарегистрированы более 350 пунктов техосмотра, из них около 160 аккредитованы на проведение техосмотра автобусов.

Шурыгина пояснила, что мониторинг пунктов ТО проводился в рамках подготовки к новой процедуре техосмотра автобусов, подразумевающей участие в диагностике сотрудников технического надзора ГИБДД. Нововведение вступит в силу в июне 2020 года.