РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Порядка 50 детей с инвалидностью приняли участие в соревнованиях по горнолыжному спорту «Старты мечты» в подмосковном Красногорске, сообщила руководитель всероссийской программы терапевтического спорта «Лыжи мечты» Наталья Белоголовцева.

Соревнования «Старты мечты» прошли в среду на территории горнолыжного курорта «Черневская горка» в Красногорске. Помимо Белоголовцевой, в открытии мероприятия приняли участие министр спорта Подмосковья Роман Терюшков, глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Главным судьей соревнований выступила бронзовый призер этапов Кубков Европы и мира по скоростному спуску, участник Олимпиады Олеся Алиева.

«Старты мечты» - не официальные соревнования, но это редкая возможность для детей с самыми разными заболеваниями стать участниками спортивного праздника, проявить свои способности и стать победителями», - сказала Белоголовцева.

По ее словам, в соревнованиях в Красногорске приняли участие около 50 детей с инвалидностью.

Программа «Лыжи мечты» позволяет людям с особыми возможностями здоровья под руководством опытных инструкторов заниматься горнолыжным и роллер-спортом, хоккеем, баскетболом и другими игровыми видами спорта.

Программу «Лыжи мечты» реализуют в 36 регионах России. Для порядка 70% участников занятия бесплатны благодаря субсидиям и помощи неравнодушных компаний.

«Красногорск пока единственный округ Московской области, который третий год выделяет средства на субсидирование занятий», - подчеркнула Белоголовцева.