РИАМО - 26 фев. В текущем году почти 400 социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в Подмосковье получат имущественную поддержку в виде предоставления недвижимости в пользование на льготных условиях, сообщил в среду начальник управления по работе с негосударственными организациями и корпоративному развитию министерства социального развития Московской области Роман Самичко.

«В 2020 году 57 муниципальных образований планируют предоставить имущественную поддержку 396 СО НКО. Планируемая площадь для НКО - 110 тысяч квадратных метров», - сказал Самичко в ходе конференции в доме правительства Московской области.

По его словам, в прошлом году имущественная поддержка социально ориентированных НКО была осуществлена в результате реализации 58 муниципальных программ.

«Такую поддержку в 2019 году получили 386 СО НКО. Общий размер предоставленного имущества составил почти 114 тысяч квадратных метров», - добавил Самичко.

Он отметил, в что лидерами в данной работе являются городские округа Подольск, Балашиха, Люберцы и Истра.