РИАМО - 26 фев. Актер Стас Садальский назвал телеведущую и врача Елену Малышеву «буржуем от медицины» и раскритиковал высокие цены в ее клинике, сообщает Газета.ru.

Ранее в комментариях в соцсети пользователь @oliga_21 написала, что прием в медцентре Малышевой стоит немногим меньше пенсии, которую получает ее мать – 23 тысячи рублей. Малышева заявила, что россияне могут лечиться бесплатно в государственных больницах, а платная клиника подразумевает платные услуги. Позже телеведущая удалила и комментарий, и свой ответ.

«Первый прием — 20 тысяч рублей за то, чтобы только поболтать? Лихо», – написал Садальский в своем Instagram.

Актер также подчеркнул, что Малышева сделала свою карьеру с помощью телевидения, где за счет государства рекламирует свои услуги.

«Буржуй от медицины. Елена М. поясняет, что она руководит частной клиникой, поэтому всем пациентам приходится платить. Практически вся ее карьера выросла за счет постоянного присутствия на ТВ и хватки, направленной на личное обогащение», – заявил Садальский.