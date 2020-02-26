РИАМО - 26 фев. Следователи организовали проверку из-за смерти мужчины под колесами поезда на станции Ростокино Ярославского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным установлено, что 25 февраля 2020 года около 18 часов при переходе железнодорожных путей в непредназначенном для этого месте смертельно травмирован мужчина электропоездом сообщением Москва – Пушкино», – отмечается в материале.

Следствие организует комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства гибели.

Ранее на станции Андроновка на Рязанском направлении под электричку попали двое мужчин. Пострадавших доставили в больницу.