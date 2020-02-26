С модельным бизнесом связано много мифов и стереотипов. На ум приходят анорексичные девушки, которые ведут богемный образ жизни и подрабатывают в эскорте. Но зачастую это далеко от реальности. Как работает фэшн-индустрия, сколько можно заработать, чем питаются модели и почему уходят из профессии, РИАМО рассказала бывшая московская модель Дима Ситникова.

Как пройти кастинг

У меня необычная внешность. Природа подарила мне альбинизм и маскулинные черты лица, из-за чего меня часто дразнили лошадью и трансвеститом. В школе я ужасно комплексовала, ярко красилась, чтобы скрыть это.

Поступив в университет, я переехала из Сургута в Москву и попала в творческую тусовку, которая изменила мое представление о моде и красоте. Когда я приняла себя, знакомый фотограф посоветовал попробовать себя в моделинге и порекомендовал в агентство.

На кастинге я очень волновалась. Потенциальную модель рассматривают под всеми углами и просят раздеться до белья. Карьеру я решила начать поздновато – в 18 лет, к тому же для модели у меня низкий рост – 171 сантиметр, а должен быть хотя бы 175. Разница бросается в глаза, и к ней невероятно придираются.

Существует понятие типажа. Больше всего денег агентству приносят модели с коммерческим типом внешности – эдакие русские красавицы с милым лицом, но без изюминки.

У меня оказался типаж strange, при котором одни сочтут тебя некрасивой, а другие – настоящей музой.

Такие модели могут сделать достойную карьеру лишь став лицом известного бренда. В агентстве долго сомневались, но все-таки взяли меня на работу, несмотря на отсутствие опыта.

Некоторым подросткам во время таких «смотрин» предлагают сначала пройти модельную школу, обещая после ее окончания звездную карьеру. Как правило, это способ вытянуть из бесперспективных кандидатов побольше денег. После этого можно презентовать машины в ТЦ, но серьезно работать – вряд ли.

Если в тебе заинтересованы, то сразу дают контракт на подпись и снимают портфолио. Агентство становится для тебя «материнским» и обеспечивает клиентами.

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Комплексы и миф про анорексию

Уже в первые месяцы работы я поняла, что моделинг развивает комплексы, а не уверенность в себе.

Золотое правило: талия не должна увеличиться больше, чем на 1 см от первоначальных замеров – за это могут назначить штраф, а кожа должна оставаться идеально чистой. Худой я была всегда, но из-за сильной чувствительности на лице иногда возникало раздражение.

Мне постоянно повторяли: «Ты толстая – худей! Почему такая низкая? Сделай что-то с кожей!».

Через подобное прошли все мои коллеги. Когда жизнь и заработок крутятся вокруг внешности и на тебя постоянно давят – начинаешь себя ненавидеть.

Кстати, вопреки стереотипам, девушки с анорексией в индустрии встречаются нечасто. Секрет в том, что в модели выбирают тех, кто генетически предрасположен к худобе. Набранный вес они могут скинуть за пару дней и не особо переживают за фигуру.

У большинства рацион состоит из пива, чипсов и Макдоналдса.

Меня всячески пытались заделать под копирку перед клиентами. «Форма» на кастингах – это черные джинсы с завышенной талией, нюдовый макияж, уложенные волосы и бесцветный маникюр. Ты должна выглядеть свежей, как персик в саду. Мне же хотелось зацепить клиента своей индивидуальностью, поэтому я носила рваную одежду и не скрывала татуировки. Пару раз мне удавалось брать таким образом заказы.

Как ни странно, даже с моим ростом мне удавалось участвовать в показах. Самый запоминающийся был для бренда VETEMENTS, где присутствовал Канье Уэст. Из крупных дизайнеров я также работала с Аленой Ахмадулиной и Александром Арутюновым.

В модельном бизнесе большое значение имеет репутация. Иногда агентство просит предоставить ссылки на все соцсети, поэтому мне пришлось удалить весь «компромат» с алкоголем и сигаретами. Иногда твои страницы находят сами клиенты. Как-то они предъявили претензии моему агентству за то, что я выложила в Instagram грязные кисти визажиста.

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Путешествовать и голодать

Самое лучшее, что есть в моделинге – путешествия. Все крупные агентства стараются выбить для своих моделей работу за границей, хотя заказы поступают и по России. За два года мне удалось поработать во Франции, Японии, Корее, Китае, Таиланде и Италии. Я приобрела бесценный жизненный опыт и поменяла свой менталитет.

Но и тут не все так просто, ведь стоимость поездки вычитается из гонорара. Тебе оплачивают транспорт, снимают апартаменты, выдают около 60 евро в неделю на еду и проезд. Потом все это складывается и записывается в долг, который агентство вычитает вместе со своим процентом.

В моделинге зарабатывают все, кроме моделей: от букера, который ее продает, до бренда, который использует для продвижения товаров. Сказки о шикарной жизни – неправда. Это очень нестабильная работа, которая во многом зависит от удачи. Одной знакомой удавалось выплачивать за маму кредит, другая за несколько лет накопила на квартиру, заработав миллионы, но это единичные случаи.

Речь не идет о топ-моделях или супермоделях, которые купаются богатстве. Хотя я лично знакома с лицом Gucci и не скажу, что у нее очень много денег – изрядная часть гонораров уходит агентству.

Бывало, что я возвращалась домой без копейки, а бывало, что с 400 тысячами рублей. Иногда из них нужно обеспечивать себя в следующей поездке, где может просто не быть заказов.

В тяжелые периоды я голодала, мне приходилось воровать в магазинах еду и одежду, чтобы как-то крутиться.

Больше всего платят за работу в Китае, но это рабский труд и бесконечные съемки для каталогов AliExpress, к моделям же относятся ужасно. С заказами хуже всего в Европе.

Парни-модели и вовсе зарабатывают меньше. К слову, среди них не так много геев, как принято считать, а вот девушек они меняют как перчатки, и, по моим наблюдениям, не блещут интеллектом.

Существует фриланс-моделинг, когда люди работают сами на себя, но им намного сложнее найти работу за границей. На кастинги они попадают через знакомых агентов.

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Эскорт и ужин с шейхом

Есть расхожее мнение, пойдешь в модели – станешь проституткой. Но одно не равно другому. Приличные агентства не позволяют моделям заниматься эскортом.

Хотя некоторые девушки практикуют секс за деньги, нарушая эти правила. За ночь они берут от 2000 до 5000 евро.

Кроме того, в России есть компании, которые прикрываются моделингом и проворачивают подобное. Иногда это заметно прямо на стадии кастинга.

Зато 99% моделей ходят за деньги в азиатские клубы, которые платят за раскрутку заведения. Попивая коктейли в VIP-зоне, они привлекают клиентов. Все, что требуется – не сидеть с кислым лицом, а если кто-то подсаживается – мило общаться.

Похожий способ заработка – сопровождение богатых клиентов на мероприятия, как будто ты с ними в отношениях. Однажды я была спутницей мужчины, который ужинал с партнерами из Индии. За пару часов мне заплатили 20 тысяч рублей. Все было очень прилично – мы просто пили шампанское и поддерживали непринужденный разговор.

Как-то раз меня позвал на свидание арабский шейх, который, как позже выяснилось, выискивал моделей в соцсетях.

Сначала это было забавно, мы отправились в дорогущий ресторан с морепродуктами и молекулярной кухней, но потом мне пришлось едва ли не сбегать от него со всех ног, когда он начал приставать ко мне и предлагать посетить BDSM-магазин.

Если бы я что-то могла изменить в моделинге, то не отправляла бы в заграничные поездки несовершеннолетних. По большей части девочки становятся оторвами, иногда бросают школу. Как-то две 16-летние девочки сбежали в Китае жить ко взрослым мужчинам и отказывались уезжать даже под угрозой депортации. Крышу сносит и у самих родителей – при мне некоторые отбирали у своих детей деньги, заработанные в поездках.

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Как выживают модели

Многие не понимают, за что модели вообще получают деньги. Чего стоит покрутиться в красивых нарядах перед камерой? На самом деле съемки длятся от 4 до 24 часов, часто в тяжелых условиях. Для клиентов мы – просто куски мяса, которые должны улыбаться и говорить, что их все устраивает. Конечно, так происходит не всегда, но примеров немало.

Мне приходилось позировать в пуховиках в плюс 30. Знакомых бельевых моделей отправляли осенью рекламировать купальники у океана, а потом они заболевали из-за переохлаждения.

Бывало, на съемках я падала в обморок, получала тепловой удар. Мне сожгли сетчатку глаза, заставляя смотреть на солнце, при этом клиенты отказывались платить.

Однажды я подцепила инфекцию в Гуаньджоу. После разговора на китайском с врачом букер попросила меня подписать какую-то бумагу и просто принимать антибиотики. Но мне становилось все хуже, и я пошла в больницу с Google-переводчиком.

Оказалась, что меня хотели госпитализировать, но сотрудница агентства не сказала мне об этом, чтобы я продолжала работать.

В итоге у меня отказывала печень и все органы пищеварения – лечиться пришлось год.

Не все такое выдерживают. У моделей часто бывают нервные срывы, многие сидят на антидепрессантах или пьют снотворное из-за смены часовых поясов, употребляют алкоголь или наркотики. Я ходила по клубам, чтобы снять стресс. Есть и те, кто на ЗОЖе и ходит в спортзал, но таких я встречала мало.

А вот слухи про злобных конкуренток и битое стекло в туфлях – ложь: модели часто дружат и подбадривают друг друга. Помню, ко мне подошла коллега и предложила шоколадку – я разрыдалась из-за того, что кто-то обо мне позаботился.

Бывают и поездки, за которые влюбляешься в свою работу. Однажды мне позвонила известный стилист Лотта Волкова и позвала в Париж на съемку в британском журнале Re-Edition Magazine, а фотографом был сам Харли Вайер – автор обложек Dazed, POP, Vogue Italia. Нас вкусно покормили, организовали трансфер от аэропорта. Как будто я съездила на отдых к друзьям.

Сейчас мне 23, я ушла из моделинга и занимаюсь ювелирным делом, восстановилась в университете и параллельно развиваю свой свой Youtube-канал, где рассказываю, в том числе, правду о своей прошлой профессии. Она не всегда приятная, но должна быть услышана.