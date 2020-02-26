РИАМО - 26 фев. На юго-западе Москвы построят новую общеобразовательную школу на 625 мест, объект будет соответствовать требованиям доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Объект построят в составе жилого комплекса «Эталон-Сити» по адресу: Старокрымская улица, дом 15. После завершения строительства школа перейдет городу.

«Девелопером проекта выступает Группа «Эталон». В настоящее время ведется разработка проектной документации, начало строительства запланировано на третий квартал 2020 года. Завершить строительство школы планируется в четвертом квартале 2021 года», - говорится в сообщении.

По инициативе застройщика изначальный проект школы пересмотрели. В итоге общая площадь здания увеличилась с 6,2 тысячи квадратных метров до 10,8 тысячи квадратных метров. Это должно обеспечить достаточный объем образовательной инфраструктуры для жителей комплекса.

Здание будет четырехэтажным. В нем разместятся учебные классы, два спортзала с раздевалками и душевыми, актовый зал, столовая с обеденным залом и собственной кухней, медкабинет.

Здание будет удобным для детей с ограниченными возможностями здоровья. В школе даже будет специальный лифт, приспособленный для маломобильных граждан.

Пришкольную территорию благоустроят и огородят. Двор будет разделен на четыре функциональных пространства: зону отдыха; физкультурно-спортивную зону; а также учебно-опытную и хозяйственную зоны.

Вместе со школой в данном жилом комплексе строят трехэтажный детский сад общей площадью 2,9 тысячи квадратных метров. Работы по строительству детского сада планируется завершить до конца 2020 года.