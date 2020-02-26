РИАМО - 26 фев. В 2020 году на поездах Московских центральных диаметров дополнительно установят 430 точек доступа к бесплатному Wi-Fi, также в составах появится 1,2 тысячи экранов с онлайн-телевещанием, говорится в сообщении пресс-службы оператора цифровизации транспорта «МаксимаТелеком».

По словам начальника дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрея Акимова, сегодня в 39 поездах «Иволга», курсирующих по диаметрам, работает порядка 250 точек доступа к Wi-Fi. Беспроводной Wi-Fi стал обязательным стандартом пассажирской инфраструктуры.

«Все цифровые сервисы для поездов МЦД устанавливаются в вагоны непосредственно на конвейере вагоностроительного завода. Это первая в России практика оснащения поездов оборудованием Wi-Fi и экранами на этапе сборки состава. Установка цифровых сервисов на заводах — основа цифровизации российского транспорта, мы продолжим эту практику и в 2020 году», — рассказал директор инфраструктурного бизнеса «МаксимаТелеком» Илья Черкасов.

Всего с момента запуска диаметров пассажиры МЦД подключились к бесплатному Wi-Fi 702 тысячи раз. При этом чаще всего подключались мужчины в возрасте от 25 до 34 лет. В сети зарегистрировано вдвое больше устройств на Android (68%), чем на iOS (32%).

Подключиться к бесплатному Wi-Fi в МЦД также просто, как в Московском метрополитене. Тем, кто уже прошел идентификацию в сетях MT_FREE, повторная регистрация не нужна.

Скорость интернета по Wi‑Fi в метро повысят в 2020 году>>