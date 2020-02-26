РИАМО - 26 фев. Станция метро «Мневники», которая расположена на западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ), готова почти на треть, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Станция расположена в срединной части Мневниковской поймы вблизи поселка Терехово. Два вестибюля будут выходить на территорию поймы. В перспективе там появится жилая и общественная застройка.

«К настоящему времени готов котлован под будущую станцию метро «Мневники» и ведется устройство основных конструкций. В целом станция готова на 35%», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что для жителей района Филевский парк, а также посетителей Гребного канала в Крылатском построят пешеходный мост через Москву-реку.

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо. БКЛ разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на Большом кольце поэтапно.