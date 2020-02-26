РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. Подольская фабрика нетканых материалов «Весь мир» представит свою продукцию на выставке «Мир климата – 2020» в Москве с 10 по 13 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве с 10 по 13 марта пройдет 16-я Международная специализированная выставка климатической техники «Мир климата – 2020». Выставка объединит лидеров индустрии для делового общения и демонстрации передовых разработок в области производства и внедрения систем кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленного и коммерческого холода.

«В ходе мероприятия свои новинки продемонстрирует подольская фабрика нетканых материалов «Весь мир», она представит фильтровальные полотна для покрасочных камер и фильтровальные полотна для карманных фильтров с классом очистки G4», – говорится в сообщении.

На фабрике «Весь мир», расположенной в Подольске, работает более 300 сотрудников, в том числе высококвалифицированные технические специалисты и опытные менеджеры. Компания постоянно развивает свои производственные мощности, совершенствует линейку продукции, разрабатывает новые технологичные решения. «Весь мир» ведет научно-исследовательские работы в сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными университетами и научными лабораториями.