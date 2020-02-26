РИАМО - 26 фев. Новый торгово-развлекательный комплекс площадью свыше 36 тысяч квадратных метров появится в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Земельный участок для строительства передали инвестору ООО «Запад-Девелопмент». Сумма сделки составила 7 миллионов рублей.

«Новый торгово-развлекательный комплекс появится в коммунальной зоне №1, вблизи от 2-й Вольской улицы. Наравне с торговыми площадями будущий застройщик сможет разместить в объекте кинотеатр, рестораны и кафе, стоянку для посетителей торгово-развлекательного комплекса», – сказал глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что с инвестором будет заключен договор аренды на 7 лет. За этот срок победителю торгов необходимо построить объект и ввести его в эксплуатацию.

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