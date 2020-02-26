РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 фев. Порядка 16 000 тонн древесных отходов ежегодно образуется на территории городского округа Мытищи, говорится в сообщении комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы.

25 февраля депутаты Мооблдумы побывали на тепловом пункте в Мытищах, работающем на вторичном сырье – древесных отходах.

«Ежегодно на территории Мытищинского городского округа образуется около 16 000 тонн древесных отходов. Чтобы внедрить систему РСО, а также снизить объемы захораниваемого мусора, мытищинская тепловая станция наладила прием, а затем и утилизацию древесных отходов, относящихся к 5 классу опасности», - говорится в материале.

Депутат Мособлдумы, председатель комитета по экологии и природопользованию Алла Полякова отметила, что таких предприятий, как в Мытищах, должно быть больше в России.

«В Европе тренд на превращение отходов в энергию давно внедрен и очень развит. Некоторые страны, например Швеция, закупают мусор у государств-соседей и используют его для производства тепло- и электроэнергии. Это и экологично, и выгодно – целая отрасль бизнеса. <...> Наша задача – постепенно переходить на экологичные альтернативные виды топлива. Отходы – это источник энергии с большим потенциалом. Использование энергии из мусора способствует формированию нового более экологичного способа управления отходами. Если мы будем преобразовывать отходы в полезную энергию, то получим постоянно возобновляемый источник энергии», - сказала Полякова.

В Мытищах работает уникальная для России теплоснабжающая станция, на которой происходит безопасная утилизация отходов и генерируется тепловая энергия. Фактически, она стала флагманом среди российских предприятий, специализирующихся на альтернативных видах топлива.