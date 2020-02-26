РИАМО - 26 фев. В столичном районе Южное Тушино на Светлогорском проезде началось строительство дома на 120 квартир по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Проектно-сметная документация на строительство жилого дома и результаты инженерных изысканий получили положительное заключение Мосгосэкспертизы. Проект полностью соответствует градостроительным нормам и требованиям. В настоящее время на объекте идут подготовительные работы: ограждение стройплощадки, устройство бытового городка и временных дорог», – сказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, ввести многоквартирный дом в эксплуатацию планируется в 2021 году

Здание запроектировали односекционным. Его фасады облицуют искусственным камнем под кирпич и элементами из металла, на которых установят декоративные корзины для кондиционеров. На уровне кровли будет устроена колоннада.

Всего в доме будет 69 однокомнатных квартир, 27 двухкомнатных, 24 трехкомнатные. Общая площадь квартир в доме составит порядка 6,16 тысячи квадратных метров.

«Проектные решения предусматривают создание безбарьерной среды с беспрепятственным, безопасным и удобным передвижением маломобильных людей по территории жилого дома», - отмечается в материале.

Первый этаж дома будет нежилым. В вестибюль жилой части здания разместятся лифтовой холл, колясочные, помещения дежурного с санитарным узлом, место для хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков и технические помещения. В доме установят лифты грузоподъемностью 400 килограммов и тонна.

На прилегающей к дому территории проведут комплексное благоустройство и озеленение. Здесь сохранят и высадят более 200 деревьев и кустарников. На придомовой территории разместится спортивная и игровая площадки. Дом будет иметь собственную подземную парковку и открытую наземную автостоянку.

«Всего на северо-западе Москвы в программу реновации включен 431 жилой дом общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров, а в районе Южное Тушино новые квартиры получат жители 111 сносимых домов. Для начала переселения подобраны три стартовые площадки, активно продолжается работа по подбору новых», – заключил Загрутдинов.

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