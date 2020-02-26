РИАМО - 26 фев. В Мытищинской теплосети провели экологический урок для учащихся местной школы, провел экоурок детский писатель, сопредседатель Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации, соруководитель проекта «Эколята» Владимир Зотов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Мытищи.

В рамках урока учащихся школы №4 посвятили в эколята — им вручили специальные значки и свидетельства «Эколенок».

«Провели эту церемонию член Совета Федерации Татьяна Гигель, член Комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Михаил Борушков, заместитель главы администрации городского округа Мытищи Светлана Лысенко и начальник контрольного управления Сергей Покатило», - говорится в сообщении.

В рамках экоурока старшеклассники посетили котельную, которая работает на возобновляемом источнике энергии - древесном топливе.

Данный теплоэнергетический комплекс был введен в эксплуатацию в 2017 году. Тепло, вырабатываемое от древесного топлива, поступает в общий с обычной газовой котельной тепловой коллектор.