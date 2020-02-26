РИАМО - 26 фев. В четверг, 27 февраля, в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области состоится пресс-конференция, посвященная запуску форумной кампании на территории Подмосковья. В рамках пресс-конференции обсудят программу межмуниципальных этапов Московского областного молодежного форума «Я - гражданин Подмосковья».

В пресс-конференции примут участие:

– министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная;

– ведущий новостей «Первого канала», член Общественной палаты Московской области Сергей Тугушев;

– программный директор Московского областного молодежного форума «Я - гражданин Подмосковья» Денис Исмаков.

В мероприятии также примут участие кураторы направлений форума «Я - гражданин Подмосковья».

Участники пресс-конференции расскажут о запуске форумной кампании на территории Московской области, которая будет ознаменована началом межмуниципальных этапов форума «Я — гражданин Подмосковья». Речь пойдет об особенностях программы форума в 2020 году, звездных экспертах, которые проведут для подмосковной молодежи мастер-классы, творческие встречи, круглые столы и открытые лектории.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.